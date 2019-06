Viena no tām ir mazāks risks, ka kaut kas var nenostrādāt brīdī, kad ir tiešām reāli draudi drošībai un veselībai. Galu galā – kas no PSRS valdības viedokļa ir svarīgāk – nodrošināt pamatvajadzības vai arī kaut ko abstraktu, kas nākotnē var tā arī nerealizēties?

Treškārt, seriāla pēdējās sērijas arī iezīmē viena no galvenajiem varoņiem – zinātnieka Valērija Legasova dilemmu patiesības priekšā. No vienas puses, viņš vēlas atklāt plašākai sabiedrībai patiesību par PSRS sistēmas pieļautajām kļūdām reaktora celtniecībā, taču no otras puses viņš ļoti baidās no VDK pretreakcijas un nāves. Turklāt premjerministra vietnieks Boriss Ščerbina dramatiskā dialogā norāda, ka brīdī, kad vara draud ar nāvi tev un tuviniekiem, tiek aizmirsti visi ideāli un vienīgais, ko cilvēki vēlas, ir nenomirt.