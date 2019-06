Mazi bērni un virtuves dizains: 5 ieteikumi, ko ņemt vērā

Ne tikai mazi bērni, bet arī mājdzīvnieki var negribot deformēt vai sabojāt materiālus, kas izmantoti virtuves fasādes vai virsmu ražošanā. Skrāpēšana, zīmēšana, knibināšana, apliešana… Tie ir tikai daži no nedarbiem, ar ko nākas saskarties, kad virtuvē saimnieko mazākie mājas iemītnieki. Izvēloties materiālus, no kā ražot mēbeles, Arens Rīga dizaineri iesaka pievērst uzmanību tādiem materiāliem, uz kuriem mazāk redzamas nolietojuma pēdas un kas ir izturīgāki pret ūdens šļakatām un aktīvām spēlēm ar ūdeni. Vislabāk būtu piemērots LASERTEC tehnoloģijas akrils vai FENIX, kas ir izturīgs gan pret skrāpējumiem, gan mitrumu, tāpat fasādēs var izmantot arī laminātu vai masīvkoku. Savukārt galda virsmai – dabīgo vai mākslīgo akmens segumu. Lai saglabātu mēbeļu un virsmu ilgmūžību, būtu jāizvairās no stikla, krāsota vai finierēta MDF materiāla, kā arī masīvkoka galda virsmas.