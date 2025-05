7 svarīgākie vitamīni sievietēm pēc 40: kā tos uzņemt pareizi

Cilvēka organisms nespēj ražot un uzglabāt C vitamīnu, tāpēc ir svarīgi to ikdienā uzņemt pietiekamās devās. Daļēji šo devu cilvēks var uzņemt ar pārtiku, tomēr gada aukstajā periodā ar uzturu ne vienmēr iespējams uzņemt nepieciešamo C vitamīna daudzumu, tāpēc ieteicams to uzņemt papildus, lietojot uztura bagātinātājus. Ņemot vērā, ka C vitamīns var kairināt kuņģi, ieteicams to lietot pēc ēdienreizes vai kopā ar ēdienu.