Klāt saulstāvju laiks! Laiks burties un peldēties rasā...

Zālītes un tējiņas

Pirmkārt jau pīlādzis! Pareizi esot, ja nolauzts tiek pīlādža zara žuburītis. Ar to noteikti saulgriežos izpušķo māju. Senči saka, ka zars esot jānoplēš un tad pa zemi jāvelk līdz mājas slieksnim, virs kura jānovieto mājas svētībai un aizsardzībai.

Protams, šajā laikā ir jāvāc tējas. Augus vāc sausā laikā, un vislabāk to darīt līdz pusdienlaikam. Tie nebūtu jāvāc rīta rasā vai lietainā laikā, jo pēc tam tos grūti izžāvēt. Patiesībā pašā drogā jau ir dabīgais mitrums.

Jāņu tēvam paredzēto vainagu tradicionāli darina no viena auga zariem – proti, no ozola. Ozola lapas un lapoti zariņi ir sens tautas medicīnas līdzeklis ar savelkošu, pretiekaisuma, antiseptisku darbību. Lapu uzlējumu lieto mutes dobuma skalošanai smaganu iekaisuma gadījumā, ar to dziedē brūces, čūlas, ādas niezi, un tas turklāt mazina kāju svīšanu!