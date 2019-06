Rīgā tuvākajā laikā aizvāks Barona ielā izvietotos puķu stādījumus

Pēc šādas informācijas vairāki deputāti pauda neizpratni, kā tas nākas, ka komiteja finansējumu piešķir, taču beigās departaments to nesaņem. Pēc Mājokļu un vides departamenta direktora Anatolija Aļeksejenko paustā, pēc budžeta projekta apstiprināšanas komitejā, tas ticis skatīts arī Finanšu un administrācijas lietu komitejā, taču tajā brīdī domes finansisti attiecīgo sadaļu jau esot izsvītrojuši, bet deputāti - bez jautājumiem to atbalstījuši. "Visi departamenti katru gadu lūdz papildus naudu, taču Finanšu departaments iespēju robežās piešķir tik, cik viņi var. Ik gadu no papildus lūgtā finansējuma netiek piešķirti vairāki miljoni, un šogad tika izslēgta arī šī pozīcija," sacīja ierēdnis.