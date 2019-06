Zariņš: OIK izmeklēšanas komisijas loceklim Ašeradenam ir interešu konflikts

Tāpat Zariņš atzīmēja, ka par attiecīgās izmeklēšanas komisijas vadītāju bija jākļūst kādam no tiem, kuri iniciēja komisijas izveidei, piemēram, Didzim Šmitam (KPV LV), taču viņš pat netika deleģēts darbam komisijā, vai arī no esošā komisijas sastāva viņu bija jāieceļ par vadītāju. "Taču komisijas vairākums - no septiņiem cilvēkiem pieci - izvēlētājās, ka es tas nedrīkstu būt, ar to parādot, ka mana kompetence, mana pieredze, mans dzīvesspars šai komisijai nav vajadzīgs," teica Zariņš.