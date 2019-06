Baltijas mēroga pasākumā prezentēts ātrākais VW GTI sērijas modelis – Golf GTI TCR

Volkswagen GTI automobiļiem īpaši veltītā pasākumā, kas 12. jūnijā norisinājās Nemuno Žiedas trasē Kauņā, Lietuvā, kopā ar pārējiem GTI modeļiem – Polo GTI, Golf GTI Performance un up! GTI – tika prezentēta patiesas autosporta ikonas jaunākā paaudze – Golf GTI TCR, kas tagad pieejama Baltijas valstīs. TVNET bija lieliska iespēja šo auto nogaršot un jāsaka, ka GTI TCR nudien ir spridzīgs auto ar ausij tīkamām notīm izpūtēja caurulēs. Tāpat izmēģinājām arī mazāko GTI saimes auto up! GTI, kas pagaidām vēl ir iegādājams, taču pēc up! saimes atjauninājumiem vairs netiks piedāvāts. Pasākuma ietvaros notika arī unikālā sacīkšu automobiļa Polo GTI R5 prezentācija, kurā piedalījās Juta Racing autosporta komanda.