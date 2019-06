Lielbritānijā lietu par Asanža izdošanu ASV sāks izskatīt februārī

"WikiLeaks" sākotnējās publikācijās, kas notika sadarbībā ar tādiem laikrakstiem kā "The New York Times" un "The Guardian", dati par civiliedzīvotāju upuriem ārvalstu misijas un ASV amatpersonu neglaimojoši izteikumi par ārvalstu līderiem tika publicēti, aizklājot ASV amatpersonu un vietējo informācijas avotu vārdus un citus personas datus, kas varētu apdraudēt viņu dzīvības.

"The New York Times" redaktora slejā maijā rakstīja, ka apsūdzības pret austrālieti "varētu baisi ietekmēt žurnālistiku ASV", jo apsūdzības ir par slepenas informācijas, kas saņemta no avota valdības struktūrās, publicēšanu, bet "žurnālisti to dara nepārtraukti".