Atrasta nauda Barona ielas augu laistīšanai; dome atzīst puķu podu izvietošanu par kļūdu

Vienlaikus Rīgas dome atzīst - augu izvietošana Barona ielā bijusi kļūda un vainīgie tiks saukti pie atbildības. Tāpat šie augi ar laiku no Barona ielas tiks aizvākti .

Intervijā raidījumam "TV3 ziņas" pašreizējais Rīgas mērs Dainis Turlais sacīja: “Vakar Aleksejenko kungs [Mājokļu un vides departamenta direktors Anatolis Aleksejenko] informēja, ka ir atraduši līdzekļus [laistīšanai] un to darīs! Taču šie koki kastēs nevar izdzīvot, tādēļ ir risinājums jāmeklē citur. Viņi tur nevar izdzīvot! Jāveic apstādījumi. Jāatzīst, ka tā ir kļūda.”

Arī Rīgas vicemērs Oļegs Burovs atzīst, ka augu izvietošana Barona ielā bijusi nekompetence un neizdarība no to cilvēku puses, kas to organizējusi.