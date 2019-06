Imants Lancmanis par Rundāles pils bibliotēkas dārgumiem

“Šo grāmatu izdošanas stāsts sākas 1778. gadu, kad lielais Voltērs nomira. Viņa draugs dramaturgs Pjērs de Bomaršē, komēdijas “Figaro kāzas” un citu lielisku darbu autors, bija iedomājies, ka viņš vēlas izdot pašu kvalitatīvāko izdevumu pasaulē. Viņš bija samērā bagāts cilvēks un viņam bija tāda ideja, tomēr viņš satapās ar dažām problēmām. Pirmā no tām bija pavisam īpatnēja – tā laika Francijā divas trešdaļas Voltēra darbu bija aizliegti kā pret baznīcu vērsti. No tā Bomaršē saprata, ka šo izdevumu būs iespējams nodrukāt vien ārzemēs, tāpēc viņš saņēma Bādenes firsta atļauju un mazā pilsētiņā Keilā Reinas upes krastā ierīkoja tipogrāfiju.”

“Iedomājieties! Viņš no jauna izveidoja tipogrāfiju, nopirka trīs papīra ražotnes, un no slavenākā tipogrāfa Džona Bāskervila Anglijā viņš nopirka pašu pēdējo modernāko burtu fontu. Vārdu sakot, Bomaršē gribēja izdarīt visu perfekti. “Gatavojās viņš ilgi, tomēr beigu beigās no 1780. līdz 1789. gadam tika nodrukāti šie 70 sējumi. Ne velti viņš pirka speciālas papīra rūpnīcas. Lielākā problēma ar tā laika grāmatām ir tā, ka to lapas kļūst dzeltenas. Papīrs ir sadzeltējis vai plankumains. Bomaršē, pievēršos tik lielu uzmanību tehniskajam procesam, tiešām panāca, ka viņa izdoto grāmatu papīrs ir skaists un balts līdz pat mūsdienām. Šajās grāmatās visi burti atrodas eleganti vienā rindā, iespiedums ir ļoti gluds un vienmērīgs. Viņam tiešām izdevās panākt izcilu rezultātu.”