Brīvdienu ceļvedis: street food, joga, izskrien Rīgu jeb viss kas cits, kas nav līgo

"No More Silence" Tallinas Pagalmā

Karstajā 20.jūnija vakarā Tallinas Pagalmu ieskandinās sen neredzētie biedri no grupas No More Silence. Dzirdēsim skaļu alternatīvo roku gan angļu, gan latviešu valodā. No More Silence ir pavisam nesen tapusi alternatīvā roka grupa, kurā savienojušies biedri no deviņdesmito gadu beigās radītajām rokgrupām EXIT un Gelousy.