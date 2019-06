Dzīvesbiedru likuma autori sola turpināt cīnīties

Viņaprāt, likums nav noraidīts, bet gan nav nodots izskatīšanai komisijā, kas saistīts ar to, ka deputāti neiedziļinājās iniciatīvā pēc būtības.

Arī viena no likuma projekta parakstītājām, Saeimas deputāte Marija Golubeva (AP) aģentūrai LETA norādīja, ka partiju apvienība "Attīstībai/Par!" (AP) iecerējusi kopā ar partiju apvienības "Jaunā Vienotība" (JV) deputātiem diskutēt par likumprojekta tālāko virzību, iespējams, likumprojekts tiks virzīts atkārtoti.

Tāpat Golubeva sacīja, ka par to, kā rūpēties par ģimeņu aizsardzību, iniciatīvas autoriem un deputātiem būs laiks domāt vasarā, jo par likuma projektu ir liela interese no pilsoniskās sabiedrības puses un cilvēki vēloties, lai darbs pie šī likuma turpinātos.

Prasību par dzīvesbiedru līguma atzīšanu par spēkā neesošu varētu iesniegt viens no dzīvesbiedriem vai trešā persona, kuras tiesības dzīvesbiedru līgums aizskar, iecerējuši likumprojekta autori. Atzīstot dzīvesbiedru līgumu par spēkā neesošu, saskaņā ar likumu katrs no dzīvesbiedriem paturētu savu mantu, kura tam piederējusi pirms dzīvesbiedru savienības, kā arī to mantu, ko viņš pats iegādājies dzīvesbiedru savienības laikā.