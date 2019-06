Jau vairākus gadus Helmūts apmeties Krimuldas novada Lēdurgas pagasta "Cēsniekos". Tā ir lauku saimniecība, kas savulaik 1973. gadā paglābta no iznīcības, kad pāri padomju Latvijai vēlās meliorācijas vilnis. Tur šodien ierīkota arī improvizēta Helmūta gleznu galerija, un ik pa laikam meistars atbrauc arī uz Rīgu, lai apmeklētu kādu koncertu vai izstādi. "Rīgu atklāti sakot es nevaru ciest, jau no jaunības dienām," viņš nosmej, piebilstot, ka daļēji uz laukiem pārcēlās 1996. gadā, bet pavisam uz dzīvi Lēdurgā pirms sešiem, septiņiem gadiem. "Tā kā bija jāstrādā, tā es pa Rīgu grozījos, bet tagad atbraucu tikai kādās darīšanās."

Vēlāk, strādādams estampa darbnīcā kā meistars, Helmūts daudz vēroja vecmeistarus darbībā. "Junkers bija izcils kokgrebējs, ļoti labas ir viņa klusās dabas, ainavas, ne tik ļoti ilustrācijas, bet viņš tehniskā ziņā bija nedaudz paviršs. Cik rūpīgi viņš taisīja pašu darbu, tik pavirši viņš veidoja nospiedumus," viņš atminas. "Konflikts man sanāca ar manu pasniedzēju Pēteri Upīti. Mēs jau jaunie tolaik nedaudz skatījāmies uz klasiķiem no augšas, domājām, ka tie veči ir apsūbējuši un arhaiski utt., bet tā jau, protams, nav. Upītis gribēja mums studentiem uzspiest savu stilu, bet es biju atklājis Beļģijas mākslinieku Fransu Mazarelu (Frans Masereel) un sākotnēji kopēju viņa stilu, formu. Tas Upītim briesmīgi nepatika un pat vēlāk, kad stājos Latvijas Mākslinieku savienībā, viņš to sapulcē pieminēja."

Kopā ar Semjonu Šegelmanu, kurš kopš septiņdesmitajiem gadiem dzīvo Kanādā, Helmūts bija viens no pirmajiem, kas sāka veidot krāsainas kompozīcijas. Ragaciemā pa vasarām tapuši krāsaini jūras tēmas darbi, viens no tiem ticis pat uz vāka Maskavā žurnālam "Izkustvo". Pie saviem labākajiem veikumiem mākslinieks min darbus, kas savulaik eksponēti Krakovas starptautiskajā grafikas biennālē. "Iekļūt šajā biennālē jau pats par sevi bija sasniegums, tas ir līdzīgi kā sportistam nokļūt olimpiādē," viņš stāsta. "No visas pasaules sasūta darbus un tad skatās, kurš ir tas asprātīgākais un interesantākais. No Krakovas man ir "Lidojums", kaut šodien uz šo darbu skatos nedaudz skeptiski - tur ir tādas robustas lietas, ka man ne visai patīk. Vēl var minēt darbu "Izbraukums zaļumos", ofortu "Caur logu", ko man nopirka Bretfordas biennālē 1986. gadā, tad ilustrācijas, ko taisīju Mārtiņa Kalndruvas romānam "Pēdas gar krastu" - tur ir vairākas, kas man vēl joprojām patīk."