“Mēs riskējam ar “klimata aparteīdu”, kur bagātie maksā, lai izbēgtu no pārkaršanas, konfliktiem un bada, bet pārējā pasaule tiek pamesta likteņa varā,” norāda ANO īpašais ziņotājs nabadzības un cilvēktiesību jomā Filips Alstons.

Pēc vētras tūkstošiem pilsētas iedzīvotāju ar zemiem ienākumiem vairākas dienas nebija piekļuves elektrībai un veselības aprūpei. Tajā pašā laikā bankas “Goldman Sachs” galvenā biroja ēkā Manhetenā elektroenerģiju nodrošināja privāts ģenerators, bet ēku no plūdiem sargāja smilšu maisu barjera.

Ziņojumā uzsvērts, ka nabadzīgākos pasaules iedzīvotājus klimata izmaiņas apdraud visvairāk, jo nabadzība neļauj cilvēkiem no potenciālām klimata katastrofām aizbēgt. Tajā pašā laikā nabadzība sarežģī atgūšanos no ekstrēmu laikapstākļu negatīvās ietekmes, kā rezultātā nabadzīgie kļūst vēl nabadzīgāki, tādējādi radot apburto loku, no kura nav iespējams izkļūt.