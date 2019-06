Paziņots konkursa “Latvijas gada motocikls 2019” uzvarētājs

Žūrijas tehniskais direktors, auto/moto eksperts Oskars Irbītis: “Šogad situācija ir mainījusies - konkursā “Latvijas Gada motocikls” uzvarētāju lokā vairs nedominē bezceļu motocikli. Vislielākais atbalsts gan no žūrijas, gan no sociālo tīklu lietotāju puses ir bijis īstam sapņu motociklam, kurā ir apvienojies gan dizains, gan tehnoloģijas, gan lielā jauda - Ducati Diaveociālajos tīklos šis pasākums izpelnījās lielu ievērību. Domāju, ka nākamajā gadā dueļus turpināsim. Kas attiecas uz tautas balsojumu, tad jāsaka, ka tas ir nostalģisks un sentimentāls - atmiņā ir palikuši deviņdesmitie gadi un JAWA, kā tā laika motociklu ikona. Šogad bija interesants motociklu klāsts ar jaunumiem un klasikas vērtībām. Motocikli atgriežas arī pilsētā - Latvijas motociklu tirgū ir lielisks nelielas kubatūras motociklu piedāvājums, kas ideāli piemērots urbānai videi. Viens no līderiem šajā jomā ir amizantais Honda Monkey 125 – motocikls var būt arī neliels un piemērots ikkatram. Protams, ir jāizceļ arī lielais klasisko motociklu īpatsvars. Liekas, ka pircējiem ir apnikušas plastmasas rotaļlietas un gribas atkal kaut ko no īsta dzelzs. Mototirgus mainās un tam līdzi mainās ar konkurss “Latvijas Gada motocikls” - šī gada jaunums ir motociklu dueļi – beidzot ir iespēja demokrātiskā veidā noskaidrot, kurš no līdzīgajiem motocikliem ir tas labākais.”