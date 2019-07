Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: kāršu jaukšana un mainīšana

Iespējams, ka Jūrmalas "Spartaka" pietuvošanās līderu duetam - uzvara ar 1:0 pār RFS ļāva jūrmalniekiem pietuvoties vicelīderim un tagad tos no RFS šķir tikai divi punkti. Jūrmalas "Spartaks" ir uzvarējis sešās no pēdējām astoņām spēlēm! Iespējams, ka tas ir vēl lielāks blīvums turnīra tabulas vidusdaļā - ceturto vietu no septītās šķir tikai četri punkti, bet no priekšpēdējās - tikai seši punkti.