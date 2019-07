Pavisam netālu no Rīgas – Jūrmalā atrodas kāds interesants cilvēku aizmirsts objekts – Slokas papīra un celulozes rūpnīca. Tā pēdējā laikā ir kļuvusi par iecienītu vietu urbāno tūristu vidū. Portāls TVNET devās izpētes braucienā.

Informāciju par to, ka Slokā kaut kad ir ticis ražots papīrs saskāros pavisam nejauši. Vienu dienu internetā meklēju informāciju par savdabīgām un šarmantām Latvijas vietām, kur nodarboties ar urbāno tūrismu. Slokas papīrfabrikas kontekstā uzmanību piesaistīja Kārļa Rumpja publicētais youtube video, kura ietvaros viņš parādīja seriāla «Černobiļa» cienīgu apkaimi un pat skaistu skatu no milzīga torņa. Ņemot vērā, ka pats savulaik esmu nodarbojies ar Geocaching un mīlu kāpelēt pa dažādām vietām, nenoturējos un devos šo urbāno brīnumu aplūkot pats savām acīm.

Īsumā par Slokas papīra fabriku

Minētās fabrikas pirmsākumi meklējami vēl tālajā 1895. gadā. Toreiz to vēl sauca par Baltijas celulozes fabriku. Starpkaru periodā fabriku modernizēja un tā kļuva par vienu no modernākajām fabrikām Ziemeļeiropā.

Lai gan Otrā Pasaules kara laikā fabrika tika nopostīta, tomēr padomju vara bija ieinteresēta tās ekonomiskā potenciāla atjaunošanā. Fabriku atjaunoja, modernizēja un paplašināja, nosaucot to par Slokas Celulozes un papīra fabriku. Par to liecina arī skaitlis «1963», kas ir iemūrēts vienā no tās dūmeņiem.

Krītot padomju varai, fabriku 1994. gadā tika nolemts slēgt. Galvenais iemesls - ekoloģiskie apsvērumi.