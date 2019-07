Pirmie iespaidi: Mercedes-Benz CLA 200 AMG Line

Tas notika pavisam nesen, krietnu laiku kopš pēdējo reizi biju sēdies pie automobiļa stūres, kuras centru rotā trīs staru zvaigzne. Tā kā Mercedes-Benz zīmols manā automobiļu portfolio ir pelēkā zona, kas pamatā aprobežojas ar dažiem karstiem AMG modeļiem Biķernieku trasē, nezināju, ko no šī auto gaidīt. Zināju tikai to, ka tas būs uz kompaktās A klases tehnoloģiskās platformas veidots automobilis ar šķērsām iebūvētu četru cilindru motoru. Citādāki tam nemaz nav paredzēti.

Bildēs iepriekš modelis bija redzēts gan no ārpuses, gan iekšpuses. Tad arī izveidojās pats pirmais iespaids - gaumīgs auto, no ārpuses nepārprotami Mercedes-Benz un ar drosmīgiem risinājumiem priekšējā paneļa noformējumā. Protams, no attēliem grūti spriest, kāds tad auto ir reālajā dzīvē, reālos lietošanas apstākļos, tādēļ jo interesantāk bija saņemt atslēgas un doties nelielā izbraucienā.