Ļaujies valdzinošam aromātam: tuvojas lavandu ziedēšanas svētki

A post shared by LillasLavender saimniecības (@lillaslavender) on Jun 24, 2019 at 4:56am PDT

Jau nākošas nedēļas nogalē, no 13. līdz 14. jūlijam, baudi lavandu vilinošo aromātu Kurzemē no plkst. 10.00 līdz 17.00. Savukārt Vidzemē svētki norisināsies no 20. līdz 21. jūlijam no plkst. 10.00 līdz 17.00.