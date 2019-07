Aģents: Labas spēles gadījumā Pasečņiks var pievienoties NBA komandai

Latvijas basketbolists vēlas izmēģināt savus spēkus NBA, bet "76ers" algu griestu dēļ šobrīd ir ierobežotas iespējas parakstīt jaunus līgumus, līdz ar to Filadelfijas klubs atteicies no tiesībām uz Pasečņiku .

"Anžejam milzīgs plus ir tas, ka viņš piedalās (NBA) Vasaras līgā brīvs no jebkādām saistībām. Nevienam nepieder tiesības uz viņu. Labas spēles gadījumā viņš var vienoties ar jebkuru NBA komandu. Uz to arī ceram," savā "Instagram" kontā atklāj Kalnītis.