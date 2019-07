Pabriks: Ja mediju vide grūst, tas ir nopietns apdraudējums arī Latvijas drošībai

"Ja mediju vide grūst, ja mēs zaudējam labus žurnālistus, ja Latvijas Radio nespēs funkcionēt, tas ir nopietns apdraudējums arī Latvijas drošībai. Tas, ko es varu pateikt no savas puses, ir, ka saprātīgām prasībām mediju vides uzlabošanai vienmēr būs stingrs atbalsts ne tikai no manis pārstāvētās Aizsardzības ministrijas, bet arī no politiskā spēka, ar kura palīdzību es esmu nokļuvis šajā pozīcijā. Tas nozīmē, ka "Attīstībai/Par!" atbalstīs neatkarīga un spēcīga Latvijas Radio turpināšanu strādāt," solīja Pabriks.