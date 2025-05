Austrālijas vēlēšanās uzvaru guvusi Leiboristu partija

Austrālijas premjerministrs Entonijs Albanīze (otrais no labās) svin Leiboristu uzvaru federālajās vēlēšanās kopā ar savu partneri Džodiju Heidoni (pa labi), dēlu Neitanu (otrais no kreisās) un Austrālijas ārlietu ministri Peniju Vongu (pa kreisi) svinīgā pieņemšanā Canterbury-Hurlstone Park RSL Club klubā Hērlstonparkā, Sidnejā, Austrālijā, 2025. gada 3. maijā.

Foto: EPA/DEAN LEWINS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT