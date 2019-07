"Puisis no blakus mājas". Ieskats Eda Šīrana koncertā

Viens no šādiem notikumiem potenciāli varēja būt ierakstu kompānijas "Warner" sarīkotā jaunā albuma noklausīšanās ballīte kādā no Vecrīgas viesnīcām. Tā vien likās, ka kādā brīdī pie žurnālistiem un faniem iznāks pats Šīrans, lai sniegtu autogrāfus un svinīgi prezentētu plati, taču nekā. Ja pirms diviem gadiem, izdodot ierakstu "÷" , Eds bija uzvilcis veikala HMV pārdevēja kreklu un pats publiski tirgoja savus diskus, tad "No.6 Collaborations Project" albuma tā dēvētās PR aktivitātes nebija nekādas. Arī intervijas Šīrans šoreiz nesniedza, tāpēc jāiztiek ar 2011. gadā TVNET publicēto sarunu - to var lasīt šeit .

Jau satumstot, koncerts kulmināciju piedzīvoja ar "Shape Of You", kā arī pirmā albuma hitu "You need Me, I don't need You" - dziesma ar kuru parasti tiek noslēgti mūziķa koncerti.