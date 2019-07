Jūsu uzmanībai piedāvājam fotoattēlus no rallija Estonia otrās dienas sacensībām. Pēc tām līdera pozīcijās izvirzījies igaunis Ots Tanaks no Toyota Gazoo Racing ar Toyota Yaris WRC. Otrajā vietā atrodas norvēģis Andreass Mikelsens ar Hyundai i20 Coupe WRC. Trešais tikmēr ir soms Esapeka Lapi no Citroen Racing, ceturtais - velsietis Elfins Evanss no M-Sport, bet piektais - Kreigs Brīns no Īrijas, kurš pārstāv Hyundai Motorsport. Šodien cīņas turpinās, un tā pie viena būs lieliska iespēja trasē redzēt sacīkšu smagās mašīnas, kādas nekur citviet Baltijas valstīs rallijos vairs nebrauc.