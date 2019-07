Atbrīvojoties no smēķēšanas, liela nozīme ir ģimenes atbalstam

Vecākiem, kuri uz konsultāciju saistībā ar smēķēšanu vai citu atkarību izraisošo vielu lietošanu atveduši savu bērnu, iesaku apmeklēt kursus vecākiem, lai gūtu zināšanas par pusaudžu vecumposmu un tā īpatnībām. Ir svarīgi izglītot sevi par to, kā komunicēt ar pusaudžiem, kā saprast viņu vajadzības.

Liela nozīme situācijā, kad jaunietis vēlas atbrīvoties no tāda kaitīgā ieraduma kā, piemēram, smēķēšana, ir tieši ģimenes atbalstam. Tāpat svarīgi apzināties, kādas psiholoģiskās problēmas jau no paša sākuma izraisījušas atkarību izraisošo vielu lietošanu, ko ar to pusaudzis grib mainīt vai panākt.