Runā, ka...BMW savulaik uzbūvējuši M5 Touring ar McLaren F1 V12 motoru

BMW M5 universālis ar 627 zirgspēkiem standarta 340 vietā? Ja var ticēt kādreizējam McLaren izstrādes un attīstības vadītājam Deividam Klārkam, tad šāds auto patiešām reiz ticis radīts. Tikai par to neviens līdz šim neko nav zinājis.

Pēc izdevuma informācijas Klārks bijis arī viens no nedaudzajiem, kam bijusi izdevība sēsties pie šī "vilka" stūres. "Es ar to M5 braucu un tas bija neticami!" - tā Klārks, pēc kura domām viens no planētas jaudīgākajiem universāļiem, M5 ar McLaren F1 motoru zem pārsega, joprojām eksistē, taču tiek glabāts slepenā BMW Classic kolekcijā.