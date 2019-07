Lauksaimnieku pārstāvji neizpratnē par Lauku atbalsta dienesta vadības maiņu

Lauksaimnieku pārstāvji vēstulē norāda, ka pēdējo desmit gadu laikā - kopš Vītola-Helviga vada LAD - dienests no represīvas iestādes ir kļuvis par konsultatīvu, mūsdienīgu, un uz sadarbību vērstu iestādi, pretstatā daudzām citām valsts iestādēm. "LAD ir teicami nodrošinājis Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās likumdošanas vienkāršu un pārredzamu ieviešanu, ko regulāri kontrolē un auditē Eiropas Savienības (ES) uzraugošās institūcijas. LAD ir viena no retajām Latvijas iestādēm, kura ir krietnu soli priekšā pārējo ES dalībvalstu institūcijām. Ārvalstu partneri no LAD mācās un aizgūst labākos pārvaldes piemērus," uzsver vēstules autori.