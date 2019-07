Vakars, kad dega vēsture: Parīzes Dievmātes katedrāles ugunsgrēka rekonstrukcija

Jautājums par to, kas un kā izraisīja ugunsgrēku, joprojām nav atbildēts. To pašlaik izmeklē Francijas varasiestādes.

Pašlaik Parīzes Dievmātes katedrāles griestu konstrukcijā ir trīs lieli caurumi. Jumts ir nodedzis. Apmēram 150 darbinieki ēkā izkar tīklus un apsedz to ar plēvi, lai pasargātu no dabas kaprīzēm.

Daļa no liktenīgās dienas notikumiem aprakstīti vietējos medijos, taču tagad "The New York Times" atklājis savu versiju, ko žurnālisti kā puzli salika no vairākām intervijām un simtiem dokumentu. Tajos atklājas pirmās četras stundas, kuru notikumi palīdzēja katedrāli vismaz daļēji saglābt.