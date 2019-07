Nausēda premjera amatam nominē demisionējušo Skverneli

"Izvirzu šo kandidatūru, ņemot vērā, ka to atbalsta Seima vairākums, un vēloties nodrošināt darba nosacījumus tādai valdībai, kura var strādāt efektīvi, tātad valdībai, kurai Seims uzticas," norādījis prezidents.

Skvernelis trešdien paziņoja, ka atjauninātajā valdībā nomainīsies vairāk par vienu ministru, un tas nozīmē, ka saskaņā ar likumu Seimam būs no jauna jābalso par valdības programmu, jo kopš šīs valdības izveides 2016.gada nogalē tajā būs nomainīta kopumā vairāk nekā puse ministru.

Kā ceturtdien sacījis prezidents, atjauninātās valdības sastāvs noskaidrosies tuvākajās dienās, bet šobrīd viņš vēl nav saņēmis no premjera konkrētas ministru kandidatūras.

Pēc neoficiālas informācijas, atjauninātajā ministru kabinetā paredzēts nomainīt zemkopības un satiksmes ministrus, iespējams, arī iekšlietu un aizsardzības ministrus, bet varbūt arī vēl kādu kabineta locekli atkarībā no koalīcijas un premjera izvēles un prezidenta lēmuma, kā arī no tā, vai kāds no pašreizējiem ministriem netiks nominēts Eiropas Savienības komisāra amatam.