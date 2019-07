Sabiedrībā pazīstami cilvēki publisko savas nedēļas nogales fotogrāfijas

Remember that guy that gave up? Neither does anyone else NO GUTS. NO GLORY. NO LEGEND. NO STORY. photo: @blumblumphoto #instafashion #fashion #style #instagood #ootd #fashionblogger #instagram #fashionista #like #love #instastyle #photooftheday #follow #instadaily #model #photography #outfit #men #man #guy #me #hoscos #picoftheday #lifeisgreat

A post shared by Kasher (Kašers) Blums-Blumanis (@kasher_bb) on Jul 21, 2019 at 6:19am PDT