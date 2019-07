"Positivus" festivāls jau šonedēļ - iepazīsti pilno programmu

No 26. - 27. jūlijam Salacgrīvā uzstāsies tādi pasaules mēroga mākslinieki "The 1975", "Disclosure", "Underworld", "Royal Blood", "Cut Copy" un daudzi citi.

Uz festivāla galvenās skatuves uzstāsies tādi mākslinieki kā "The 1975", "Underworld", "Royal Blood" u.c. Uz festivāla otrās lielākās skatuves - Lāčplēsis Stage - būs iespēja baudīt reperi ansi, Ivanu Dornu, "Ewert and The Two Dragons", "Cut Copy", "Husky Loops", "The Coco'nuts", "Kautkaili" u.c.