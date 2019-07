Raitis Pilsētnieks: Nenožēloju nevienu Ķīnā pavadīto dienu

"Šobrīd man līguma ar Pekinas klubu nav, sadarbība pēc pagājušās sezonas ir beigusies," sarunā ar TVNET sacīja Pilsētnieks, pieļaujot iespēju, ka vēl varētu Ķīnā atgriezties. "Ar to pusi nekad neko nevar zināt. Rīt var būt zvans, lai aicinātu palīgā, jo netiek galā. Pats neizslēdzu iespēju, ka uzaicinājums varētu atkal nākt, un tad jau skatīšos, kāda būs situācija."

"Kuņluņ Red Star" klubu un Ķīnas hokeju kopumā sākotnēji vadījuši, sakārtojuši pieaicināti speciālisti no ārvalstīm, tostarp Pilsētnieks. Ķīnieši ātri mācās un turpmāk valsts hokeja dzīvi, Pekinas klubu varētu vadīt pašu spēkiem.

"Vietējie mums visu laiku bijuši apkārt vai bijuši iesaistīti ikdienas lietās. Viņi tiešām sēž un mācās, visu piefiksē. Viņu mērķis ir, lai pašu cilvēki varētu vadīt organizāciju. Ja sākotnēji bija plāns, ka cilvēki no malas iesaistīsies līdz 2022. gada olimpiskajām spēlēm, tad šobrīd viņi visu cenšas darīt pašu spēkiem. Piemēram, VHL un MHL komandu ģenerālmenedžeri jau pagājušajā sezonā bija ķīnieši, kuri bijuši ar komandām jau no pirmās dienas. Kā viņiem veiksies, to ir grūti komentēt," pastāstīja Pilsētnieks.