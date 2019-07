Dziedātāja Alise Haijima jau atkal pārsteidz ar pārvērtībām

Man patīk pārvērtības. Katru reizi atklāj savu neredzēto un neatklāto pusi, kas dažreiz pat noved pie papildus drosmes vai sevis mīlēšanas.🥰 #kangolhat #baddie

A post shared by HAIJIMA MUSIC Official (@alise_haijima) on Jul 26, 2019 at 4:31am PDT