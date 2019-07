Lielā pieprasījuma dēļ "Summer Sound" tiks atvērta papildu telšu pilsētiņa

Festivāla papildu telšu pilsētiņa atradīsies blakus festivāla teritorijai. Lai to atrastu, festivāla apmeklētāji tiks aicināti sekot norādēm festivāla kartē un uz vietas teritorijā.

“Mums ir prieks, ka festivāla apmeklētāju skaits ar katru gadu arvien pieaug, tāpat arī priecājamies, ka festivāla biļešu cena jau vairākus gadus ir palikusi nemainīga. Šogad pārdoto biļešu skaits nepārprotami liecina par to, ka esošajā telšu pilsētiņā kļūs par šauru. Tā kā daudzi biļetes uz festivālu iegādāsies vēl pēdējā brīdī, tad esam nolēmuši izveidot vēl vienu telšu pilsētiņu, lai visiem festivāla viesiem būtu ērta nakšņošana un patīkama festivāla atmosfēra,” informē "Summer Sound" organizators Uldis Pabērzis.

Piektdien, 2. augustā, no Rīgas uz Liepāju ir norīkots vilciena papildreiss, kurš no Rīgas Centrālās stacijas aties 13.50. Sadarbībā ar DPD kurjeru uz festivālu ir iespējams bez maksas nosūtīt savas mantas. Bez maksas tās būs iespējams nosūtīt arī atpakaļ no festivāla teritorijas uz mājām. Plašāka informācija šeit.