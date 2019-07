Kopš Meksikas programmas sākuma ASV patvērums nav piešķirts nevienam imigrantam

Sirakjūsas Universitātē pirmdien publiskotais pētījums sniedz pārskatu par nelegālo imigrantu dokumentiem tiesās no janvāra līdz jūnija beigām. Pētījumā tika secināts, ka no 1155 lietām, kas izskatītas jaunās programmas ietvaros, tikai 14 lietās jeb 1,2% gadījumu nelegālajiem imigrantiem bijusi juridiskā pārstāvība.

Iepriekš nelegālajiem imigrantiem, kas intervijās ar ASV amatpersonām spēja pārliecināt, ka baidās no vajāšanas savā zemē, tika atļauts gaidīt savu lietu izskatīšanu ASV, parasti migrantu centros vai pie ģimenes locekļiem, kas jau apmetušies uz dzīvi Savienotajās Valstīs.

Patvēruma lietas ir vienas no laikietilpīgākajām un sarežģītākajām lietām imigrācijas tiesās. Parasti advokāts tiekas ar klientu vairākas reizes, lai pierādītu bažas par vajāšanu migranta dzimtenē, sagādātu no šīs valsts medicīniskos datus un informāciju no policijas reģistriem un nokārtotu citas nepieciešamās lietas.