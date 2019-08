"Rammstein" koncerta dēļ ierobežos satiksmi Lucavsalā

No 5. augusta plkst.8 līdz 7. augusta plkst.8 slēgs transportlīdzekļu satiksmi Lucavsalas ielā un Laivu ielā, Lucavsalā.

Savukārt 6. augustā no plkst.23 līdz 7. augusta plkst.1 būs slēgta transportlīdzekļu satiksme Mūkusalas ielā, posmā no Akmeņu ielas līdz Bauskas ielai, savukārt no šodienas līdz 8.augusta plkst.12 būs slēgta transportlīdzekļu piekļūšana Lucavsalas laivu piestātnei.