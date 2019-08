Ņemot vērā, ka vienmēr esmu bijis liels Tuvo Austrumu reģiona entuziasts, savu vasaras atvaļinājumu šogad nolēmu pavadīt mums salīdzinoši maz zināmajā un mistiskajā Jordānijā. 10 dienās es un seši mani draugi izbraukājām šīs valsts teritoriju no galvaspilsētas Ammānas līdz pat Sarkanās jūras piekrastes pilsētai Akabai dienvidos. Vairāku rakstu garumā padalīšos iegūtajā pieredzē ar TVNET lasītājiem. Pirmais veltīts Jordānijas kā valsts apskatam un praktiskai informācijai, kuru būtu nepieciešams ņemt vērā pirms ceļošanas uz turieni.

No Viļņas uz Jordānijas galvaspilsētu Ammānu ir tiešais Ryanair reiss. Tāpat ir iespējams lidot no Rīgas uz Izraēlas dienvidu pilsētu Eilatu un šķērsot Jordānijas robežu no turienes.