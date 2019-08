"Rammstein" koncerta laikā aizturēti četri cilvēki, tostarp viens par nesankcionētu drona palaišanu

No divām personām, kuras aizturētas saistībā ar alkohola lietošanu un atrašanos sabiedriskā vietā pārmērīgā reibumā, viena bijusi nepilngadīga. Arī trešā persona, kura aizturēta par sīko huligānismu, bija lietojusi alkoholu, pastāstīja Pumpurs.

Policijas pārstāvis atzina, ka pēc koncerta transportlīdzekļu vadītājiem Lucavsalas apkaimē nācās saskarties ar neērtībām, kad ļaužu pūļi šķērsoja brauktuvi tam neparedzētās vietās, taču, ņemot vērā satiksmes infrastruktūru, no tā izvairīties esot gandrīz neiespējami, tieši tāpēc sabiedrība jau iepriekš tika brīdināta. Kopumā cilvēki izklīduši diezgan mierīgi un ātri, lielākoties ejot kājām, kā to bija aicinājuši pasākuma rīkotāji un kārtībsargi.

Pumpurs arī apliecināja, ka sabiedriskais transports pēc koncerta kursēja pastiprinātā intensitātē un cilvēki to izmantoja.

Rīgas reģiona Kārtības policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks arī pastāstīja, ka koncerta laikā policija saņēmusi daudzu iedzīvotāju zvanus, kuri sūdzējušies par troksni. Zvanītāji bijuši arī no attālākiem Rīgas mikrorajoniem, tai skaitā Juglas, kā arī no Pierīgas - Ķekavas no Baložiem.