Bentley no jauna uzbūvējuši 2. Pasaules karā iznīcinātu prototipu

Ideja par Corniche un sekojoša sērijveida modeļa izstrādi Bentley radās, kad grieķu sacīkšu braucējs Andrē Embirikoss savām vajadzībām pasūtīja sporta mašīnu, par bāzi ņemot Bentley 4 ½ Litre šasiju un to apgādājot ar vieglāku un aerodinamiskāku virsbūvi no duralumīnija. Iedvesmojoties no iznākuma, Bentley inženieri un vadība nolēma, ka būs nepieciešams izstrādāt arī analogu topošā sedana Bentley Mark V sportisko versiju. 1939.gada pavasarī tās prototips Corniche bija gatavs.