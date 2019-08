Atklātībā nonākusi jauna informācija par apstākļiem cietumā, kurā mira miljardieris Epsteins

Viens no cietumsargiem, kam vajadzēja uzraudzīt Epsteinu, esot piekto dienu pēc kārtas strādājis virsstundu maiņas, bet vēl vienam obligātā kārtā nācies strādāt pēc noteiktā darba laika beigām.

"Ja tas nebūtu bijis Epsteina kungs, tas būtu bijis kāds cits, jo tādi ir apstākļi šajā iestādē," laikrakstam "The Washington Post" norādīja ieslodzījuma vietas darbiniece Serēna Grega. "Tas bija tikai laika jautājums. Kaut kad tam bija jānotiek. Mūsu darbinieki ir ārkārtīgi pārstrādājušies."

"The New York Times" ziņo, ka cietumsargi attiecībā uz Epsteinu neesot ievērojuši protokolu. Pagājušomēnes Epsteinam pēc šķietama pašnāvības mēģinājuma nozīmēja papildu uzraudzību. Saskaņā ar to Epsteinam vajadzēja nozīmēt kameras biedru, bet apsargiem vajadzēja ieslodzīto apskatīt ik pēc 30 minūtēm. Taču sestdienas rītā Epsteins esot ticis atstāts viens, jo viņa kameras biedru pārvietoja uz citu vietu.