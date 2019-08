NEPLP prasa sabiedriskajiem medijiem vairāk nekā €10 miljonus

Ziņojumā iekļauta aktuālā Latvijas Radio situācijas analīze un izstrādāti priekšlikumi, lai rastu risinājumu īstermiņa un ilgtermiņa periodā. Valdībai sniegta detalizētāka informācija par radio darbības efektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, resursu ekonomiju novirzot attīstībai. Ņemot vērā, ka Latvijas Radio jautājums nav aplūkojams izolēti no VSIA "Latvijas Televīzija" (LTV) un "LSM.lv" situācijas, jo tiem ir kopīgas problēmu jomas, darba tirgus, mērķi un uzdevumi, tad ziņojums ietver arī neatliekamus risinājumu, kas ir saistīti arī ar LTV attīstību un situācijas stabilizēšanu 2019.gadā.

Grozot Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, no 2019.gada 1.jūlija sabiedriskajiem medijiem ir pilnībā liegts gūt ienākumus no reklāmas pakalpojumu sniegšanas ar kreditēšanu saistītās nozares sadarbības partneriem. Savukārt, grozot Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu 2018.gada jūnijā un paredzot sabiedrisko elektronisko mediju iziešanu no komerciālās reklāmas tirgus, tiek pastarpināti sekmēta reklāmas nozares pārorientēšanās uz citām platformām, skaidroja NEPLP. Minētie tiesību akti ir radījuši būtiskas izmaiņas reklāmas tirgus sadalījumā, izraisot tiešu un pastarpinātu ietekmi 2019.gadā. Ņemot vērā iepriekš minēto, padomes ieskatā ir jāveic arī neatliekami pasākumi 2019.gada rudens sezonas oriģinālsatura raidapjomu nodrošināšanas un stabilizēšanas pasākumu īstenošanai.