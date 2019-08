Ko "Rīgas svētkos" darīt ģimenēm ar bērniem?

Tradicionāli viena no Rīgas svētku pasākumu norišu vietām ir Vērmanes dārzs, kurā šogad notiks pasākums „Pasaku dārzs”. Tajā svētku dienas varēs pavadīt pasakainu, teiksmainu un leģendāru personāžu sabiedrībā. Teikas un nostāsti, kā arī triki un maģijas brīnumi mājos izrāžu teltī pašā Vērmanes dārza viducī, kur uzstāsies teātra trupas, būs leļļu teātra izrādes un dažādi triku meistari, bet pasakas par Rīgu un brīnumainiem senlaiku notikumiem stāstīs aktieris Jānis Skanis. Parka teritorijā savas prasmes rādīs ielu cirka mākslinieki „Mr. Banana” no Vācijas un „Horn Man” no Beļģijas. Savukārt parka zālienos būs daudzveidīgas radošās darbnīcas un izklaides, tostarp koka spēles, ziepju burbuļu šovs, karuselis un rotaļas ar pasaku tēliem, kā arī Rīgas Porcelāna muzeja radošā darbnīca „Rīgas leģendas”. Vērmanes dārza estrādē uz lielā ekrāna varēs noskatīties gan labi pazīstamas un iemīļotas, gan pavisam jaunas latviešu kinofilmas ģimeņu auditorijai, kā arī vērot improvizācijas izrādes. Vērmanes dārzā ikvienam būs iespēja noskatīties Rīgas sadraudzības pilsētas Prāgas klaunu grupas „Squadra Sua” priekšnesumus.