Apmetni dzelzceļa malā starp Čiekurkalna un Juglas staciju var ieraudzīt tikai no viena skatpunkta - pa garām braucoša vilciena logu. Bērzu puduri ar košām lupatu instalācijām, izžautu veļu un ugunskuru, no kura jau no paša rīta ceļas melns dūmu mutulis, no ziņkārīgo skatieniem sargā betona žogs. Vienā pusē ir industriāls rajons, otrā dzelzceļš, pa vidu – ciemats tiem, kas bez apstājas "svin dzīvi". Vietām aina ir pavisam iracionāla – paralēli aizejošas sliedes apstājas pie dzelzs vārtiem. Uz sliedēm akurāti salikti apavu pāri. Uz auklas izkārts paklājs ar austrumnieciskiem motīviem.