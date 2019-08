Nodarbību laikā ugunsdzēsēji izglābj dzīvību diviem cilvēkiem

"Pārlūkojot ūdenstilpni, apmēram 30 metru attālumā no krasta viņi ieraudzīja, ka slīkst divi cilvēki. Viens no viņiem jau bija bez spēka un ik pa brīdim pazuda zem ūdens. Divi glābēji metās ūdenī un peldēja līdz nelaimē nokļuvušajiem, savukārt trešais paņēma un iemeta ūdenī glābšanas riņķi. Pie viena no slīkstošajiem vienlaicīgi piepeldēja glābējs un viens no iedzīvotājiem, kas bija pamanījis nelaimi," notikušo aprakstīja VUGD pārstāve.