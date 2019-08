Neskaitāmi cilvēki ASV gaida nieres pārstādīšanu, tomēr tūkstoši ziedoto nieru tiek izmesti

Hroniskas nieru slimības ir aptuveni 37 miljoniem ASV iedzīvotāju. Nesagaidījuši nieres donoru, no šīm slimībām katru gadu mirst aptuveni 5000 pacientu jeb vidēji 12 cilvēki dienā. Nieru slimības ir 12.galvenais nāves cēlonis ASV.

Pētījuma autori izpētījuši datus par nieru transplantātiem, kas iegūti no mirušiem cilvēkiem, kas iepriekš piekrituši ziedot savus orgānus nieru transplantācijas centriem laika periodā no 2004. līdz 2014.gadam. Šajā periodā tika ziedotas 156 089 nieres, no kurām 128 102 nieres tika pārstādītas citiem cilvēkiem. Savukārt 27 987 nieres tā arī netika izmantotas.