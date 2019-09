“Atgriezos no darba, jau tradicionāli iegāju veikalā, nopirku vēl grādīgos dzērienus. Mājupceļā satiku to meiteni, kurai toreiz bija deviņi gadi. Viņa spēlējās ar draudzeni. Kaut ko viņai apsolīju, palūdzu palīdzēt man mājās. Viņa nāca man pakaļ, es aiztaisīju aiz viņas durvis. Sāku draudēt ar nazi un mudināt uz orālo seksu.” “Personība aiz restēm” ir interviju sērija ar septiņiem notiesātajiem, kam piespriests mūža ieslodzījums. Katram cilvēkam ir sava dzīve un savs stāsts, kā viņš nokļuva cietumā. Vai sabiedrībai, zinot par konkrētā cilvēka pārdzīvojumiem, sāpēm, dzīvi, attiecībām ar apkārtējiem, bērnību un jaunību, ir pa spēkam novērst šādas epizodes turpmāk? Vai sabiedrība var būt droša, ka cietums labo? Pēc kura mēģinājuma cilvēkam vairs nav jādod vēl viena iespēja? Pirmā intervija ar “Liepājas pedofilu” Aldi Zvirbuli.

Par sevi Aldis saka šādi: "Es jau ne pirmo reizi esmu ieslodzījumā, man ir 41 gads. Pats esmu no Daugavpils. Esmu padzīvojis daudzās Latvijas pilsētās pa vidu saviem ieslodzījumiem. Kaut kādā konkrētā brīdī varbūt, kad iedeva mūža ieslodzījumu, domāšana pati par sevi sāka mainīties. Es sapratu, ka vairs negribu dzīvot tā, kā esmu dzīvojis agrāk.

“Ziniet, es arī daudz esmu domājis dzīvē par to, kādas sāpes var paciest cilvēks. Ja šīs sāpes ir momentānas un tevi, piemēram, iekausta tagad vai roku salauž, tu to sajūti un aizmirsti. Rīt, parīt tu šo lūzumu, iespējams, pat neatcerēsies. Taču, kad uz tevi pastāvīgi, daudzu gadu garumā spiež psiholoģiski – vienmēr piedzēries, pastāvīgi skandāli, no tā visa ļoti nogursti kopumā.”

“Vienkārši, es nezinu, varbūt man ir tāds organisms vai kas, ka es vienkārši nedrīkstu lietot alkoholu. Ja lietoju, tad nesaprotu, ko daru. Kad esmu atpakaļ pie samaņas, vienkārši esmu šokā par savām darbībām. Tāpat bija laikam arī tai brīdī: stipri iedzēru, atnācu uz mājām, tur bija manas draudzenes, ar kuru es sagājos, meita, paziņa. Es sāku viņai uzmākties, viņas aizbēga. Lūk tāds izvarošanas it kā mēģinājums, mani notiesāja. Toreiz tajā brīdī man likās, ka es neko neesmu izdarījis, lai gan man iedeva piecarpus gadus.”

“Sanāca tā, ka es uz to gadu nokļuvu cietumā un varbūt pirmo reizi dzīvē iemīlējos meitenē, kura palika brīvībā.

Tādēļ stipri pārdzīvoju. Kā tad tā? Kāpēc man vajadzēja zagt, lai gan man tas absolūti nebija nepieciešams? Es no savas puses toreiz pārtraucu šīs attiecības. Proti, es sapratu, ka cilvēki, kas ir man apkārt, sāk ciest manis un manas rīcības dēļ. Tas ir, es nodaru kaut kādas sāpes cilvēkiem. Es sāku dzīvot savu dzīvi, bet, neskatoties uz to, tagad katru reizi, izdzirdot vārdu ***, mana sirds sažņaudzas.”

Aprakstot nozieguma izdarīšanas dienu, sākot ar brīdi, kad viņš atvēra acis no rīta, līdz brīdim, kad aizgāja gulēt, vīrietis stāsta:

“Pamodos, aizgāju uz darbu. Dzīvoju netālu, 15 minūtes kājām. Neatceros, no kurienes, bet tur darbā bija alkohols. šī jau bija dzerstiņa otrā vai trešā diena.

Pēc darba devos uz mājām. Jau tradicionāli iegāju veikalā, nopirku vēl grādīgos dzērienus. Vēl kaut kādus produktus. Gāju uz mājām. Satiku to meiteni, kurai toreiz bija deviņi gadi. Viņa ar draudzeni spēlējās. Kaut ko viņai apsolīju, palūdzu palīdzēt man mājās. Kaut kas līdzīgs šim: “Kaķis aizmuka, palīdzi man viņu notvert,” tas notika pie kāpņu telpas, kur es dzīvoju. Un viņa piekrita. Viņa nāca man pakaļ, es aiztaisīju aiz viņas durvis. Sāku draudēt ar nazi un mudināt uz orālo seksu. Un pēc tam es aiztaisīju durvis, pats atslēdzos un gulēju līdz rītam.

Bet no rīta, kad atkal atguvu samaņu, biju sašutis par to, ko izdarīju. Sapratu, ka atkal cietums, visdrīzāk nobijos. Viņa lūdza, lai es viņu atbrīvoju. “Es nevienam nestāstīšu, kas notika,” viņa teica. Bet es viņu nožņaudzu ar šalli. Vēlāk, tagad pat neatceros, dienu vai divas vienkārši bez apjēgas blandījos tajā rajonā, pie pazīstamiem biju. To sajūtu nav iespējams aprakstīt. Tā, visdrīzāk, ir bezsamaņa. Nevarēju atrast sev vietu.

Meitenes līķis visu dienu nogulēja dzīvoklī. Es piespiedu sevi atgriezties mājās, ietinu līķi palagā, gultas pārklājā. Nolaidu pa pirmā stāva logu. Izgāju ārā un izmetu atkritumu tvertnē.

Laikam kā Raskoļņikovam: klīdu apkārt. Tas ir smagi, kad spiež tāda vainas izjūta. Plus vēl atbildības izjūta. Nezinu, kā to izteikt vienā vārdā, tāpēc ka tur tik daudz kas sajaukts kopā un tāda vētra iekšā.

Pašam bija bail iet uz policiju, un es gribēju, lai mani jau ātrāk noķer, lai tas viss ātrāk beigtos.

Es pārnācu mājās, apsēdos. Tur, kur es īrēju dzīvokli, manuprāt, ir caurstaigājama kāpņu telpa, ja nemaldos. No virtuves loga pamanīju, ka gan no vienas, gan no otras puses slēpās policisti. Aiztaisīju durvis uz visām slēdzenēm un vienkārši sēdēju mājās, kamēr viņi mēģināja uzlauzt durvis.”

Aldis Zvirbulis,

notiesāts ar brīvības atņemšanu uz mūžu

par deviņgadīgas meitenes izvarošanu un slepkavību