Līdz ar to ir pieļaujams, ka šīs uz emociju bāzes aktuālās lietas tiek upurētas un uz šā upura bāzes pelnīts vairāk naudas. Vienīgās emocijas, kuras kapitālisms lielos vilcienos atzīst, ir klienta emocijas. Tas tādēļ, ka tās var mudināt tam nopirkt tavu produktu un/vai pakalpojumu un līdz ar to sniegt tev papildu ienākumus.

Realitātē mēs varam redzēt ļoti daudzus priekšniekus, kuri saviem darbiniekiem cenšas iemācīt, ka klienta intereses vienmēr būs pirmajā vietā un ir nepieciešams strādāt ievērojamas virsstundas, lai nodrošinātu gan to iespējas iegūt lielāku atalgojumu, gan arī saglabāt jau esošo. Savukārt personīgās emocijas un no tām radušās vēlēšanās vai problēmas ir tikai otršķirīgas un nebūtu jāliek dzīves pirmajā vietā. Bieži arī varam redzēt, ka cilvēki šai «salabošanai» neļaujas un tāpēc priekšnieki no darbiniekiem vienkārši atbrīvojas un atrod vietā tādus, kuri to darīs.