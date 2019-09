VUGD pēc 2020.gada speciālus reidus par dūmu detektoru lietošanu mājokļos nerīkos

Administratīvo pārkāpumu kodekss paredz, ka par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu fiziskajām personām var piemērot 30 līdz līdz 280 eiro sodu, bet juridiskajām personām no 280 līdz 1400 eiro sodu. Salīdzinājumam - viena dūmu detektora iegāde izmaksā aptuveni pieci līdz desmit eiro.

VUGD norāda, ka ik gadu ugunsdzēsēji dodas uz apmēram 9000 ugunsgrēku dzēšanu, kurus lielākoties izraisīja tieši neuzmanīga rīcība ar uguni - neuzmanīga smēķēšana telpās vai ēdiena gatavošana, kā arī citu ugunsdrošības noteikumu pārkāpumus, izmantojot atklātu uguni. Šogad ugunsgrēkos zaudētas jau 54 cilvēku dzīvības - daļu no šīm traģēdijām varēja novērst, ja vien mājokļos būtu uzstādīti dūmu detektori.

"Vislielāko ugunsnelaimju postu rada cilvēku neuzmanība, bezatbildīga rīcība un arī nezināšana, kā pasargāt sevi. VUGD iepriekš veiktais pētījums atklāja, ka 68% iedzīvotāju ir svarīgi, lai dūmu detektors būtu uzstādīts mājokļos, tomēr tikai 9% iedzīvotāju tie ir uzstādīti. Diemžēl nevienā ugunsgrēkā ar cietušiem un bojāgājušiem cilvēkiem, ugunsdzēsēji glābēji nedzird spalgo dūmu detektora skaņu, jo tas daudzos mājokļos joprojām nav uzstādīts! Aicinu cilvēkus beidzot sākt uzņemties atbildību par savu dzīvību un savlaicīgi izdarīt nepieciešamos soļus, lai sevi un tuviniekus pasargātu no ugunsnelaimēm," šodien žurnālistiem norādīja VUGD priekšnieka pienākumu izpildītājs Kristaps Eklons.

"Ugunsgrēki, kuros cietuši cilvēki, ir vieni no vissmagākajiem izsaukumiem. Arī mediķiem psiholoģiski ir grūti redzēt cietušos, kuriem apdegusi ir puse vai vairāk no cilvēka ķermeņa. Vēl jo vairāk, kad no krāsmatām tiek iznests pārogļojies bērna ķermenītis, kuram vairs nav iespējams palīdzēt. Ugunsnelaimes, kas laupa dzīvības un cilvēku var sakropļot, tik tiešām var iesākties nemanot – naktī, kamēr cilvēki guļ vai rosās blakus istabā. Dūmu detektors laikus brīdina par draudošo nelaimi, tāpēc aicinām tos savā mājoklī uzstādīt jau šodien," norādīja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) direktore Liene Cipule.