Aicinot ziedot biedrībai "Centrs Marta", sāksies akcija "Apjoz jūru"

Labanovska-Gerasimova informēja, ka pirmā stafetes dalībniece sāks savu ceļu no Latvijas un Lietuvas jūras robežpunkta. Stafete notiks dienu un nakti, nepārtrauktā kustībā. Gājējas ies secīgi, proti, kad viena pabeigs, sāks nākošā un tā līdz finišam. Gājiens būs sadalīts divās daļās - pirmās sāks stafeti no Lietuvas robežas naktī no trešdienas uz ceturtdienu un finišs būs pie Daugavas uz Daugavgrīvas mola. Otra daļa sāks stafeti no Igaunijas robežas sestdien un finišēs pie Daugavas uz Mangaļsalas mola.