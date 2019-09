Šī zeme viņai tautai ir Dieva apsolīta kopš laika gala, saka komiksu mākslinieks. Viņa kaimiņš - zemnieks - norāda, ka zeme piederēja viņa ģimenei un tagad ir nozagta, raksta aģentūra "Reuters". Viens no viņiem ir ebrejs, kurš dzīvo apmetnē Izraēlas 1967.gadā okupētajās teritorijās. Otrs ir palestīnietis, kurš dzīvo otrpus ceļam.

Palestīnieši vēlas atgūt 1967.gada karā okupēto zemi, lai tur būvētu savu nākotnes valsti. Izraēla tur uzbūvējusi vairāk nekā 120 apmetnes. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu īsi pirms šomēnes gaidāmajām vēlēšanām no jauna apsolījis šīs teritorijas anektēt. Palestīniešus šis solis satrauc, un asu nopēlumu paudušas arī tādas arābu valstis kā Jordānija un Saūda Arābija, ziņo BBC.

"Absurdi teikt, ka ebreji šeit nedrīkst dzīvot," saka Necers. "Bībele ir daļa no tā. Jebkuram varētu pajautāt, vai ir viegli zaudēt saikni ar saviem senčiem un zemi? Protams, ka nav. Ebrejus vēsture izveidojusi par to, kas viņi ir."

Ofras māju sarkanos jumtus var labi saskatīt no Einjabrudas, palestīniešu ciemata otrpus ceļam.

"Tā zeme ir mana sirds un dvēsele. Tā ir manas ģimenes sirds un dvēsele. Mēs tur audzējām sezamu, vīģes, olīvas. To darīja mans tēvs, mana tēva tēvs, mana tēva tēva tēvs," uzskaita Muslehs.

"Es nejūtos tā, it kā dzīvotu apmetnē," norāda Mišele Kovena-Volgele. 60 gadus vecā juriste dzīvo lielajā Māleadumimas apmetnē, kas atrodas tikai 15 minūšu brauciena attālumā no Jeruzalemes.

74 gadus vecais palestīnietis Ali Faruns, kurš dzīvo apmēram pusotra kilometra attālumā no apmetnes, necer uz teritorijas atgriešanos palestīniešu īpašumā. "Nav starpības, vai viņi to pievieno Jeruzalemei, vai arī tā paliek kā Rietumkrasts - viņi to tāpat kontrolē," saka sirmgalvis.